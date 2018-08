Skylge hat yn ferhâlding de minste jonge froulju fan Nederlân

Op Skylge wenje 2,5 kear safolle jonge manlju as jonge froulju. Dêrmei is it oandiel jonge froulju op it eilân it leechste fan Nederlân. Dat docht bliken út sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat tinkt dat de Maritime Akademy op it eilân de oarsaak is fan de brike ferhâlding. Op dy akademy sitte benammen jonge manlju. Tsjin 100 jonge froulju oer binne der op Skylge 250 jonge manlju.