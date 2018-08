Opbringst alvestêdeswimtocht Van der Weijden stiet no op 3,5 miljoen euro

By de huldiging moandeitejûn yn Ljouwert waard bekend dat der 2,5 miljoen euro ophelle wie. Der is dêrnei dus noch in miljoen euro by kaam. It jild giet nei it KWF Kankerbestrijding en alve spesjale ûndersyksprojekten om kanker te bestriden.

It televyzjeferslach fan de huldiging waard moandeitejûn live útstjoerd troch de NOS en Omrop Fryslân. Der seagen 1,4 miljoen minsken nei.