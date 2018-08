Radioljochtskip Jenni Baynton stjoert út fan see ôf

De fjoerread skildere Jenni Baynton is it iennichste operasjonele radioskip yn de wrâld, en dêrom hat it wat nostalgysk. It radioskip docht tinken oan de seestjoerders Radio Caroline of Radio Veronica.

15 tûzen nedich foar ûnderhâld

It wurdt ûnderholden troch frijwilligers, mar foar dat ûnderhâld is in protte jild nedich. "We ha 'm no tsien jier. En we wolle 'm sa fier mooglik werombringe yn de orizjinele steat, mei de tapassing as radioskip", fertelt Sietse Brouwer fan it skip. De Jenni Baynton moat foar it ûnderhâld op de helling en dêr is 15 tûzen euro foar nedich. "Dat is 15 tûzen mear as dat we ha", fertelt Sietse Brouwer fan it skip. Sadwaande it inisjatyf ûntstien om bûtengaats te gean en minsken út te nûgjen foar in rûnlieding. Sa hoopje se donateurs en sponsoaren te krijen.

"We lizze aanst oan de ein fan de Pollendam. We dekke ús kosten foar in diel troch it farren fan boatsjes, sadat minsken ús besykje kinne.