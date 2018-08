Harnzer docht archeologyske fynst út sânde iuw

Wêr't de fynst dien is, wurdt net bekend makke. It plaatsje leit no yn in archeologysk depot. Der is yn it fjild dêr't it fûn is noch wol fierder socht, mar dat hat neat opsmiten.

Bierma wie dwaande mei in metaaldetektor en dit is syn grutste fynst ea. Hy wol it oanbiede oan it Fries Museum. Dat mei der in bod op dwaan. Ald-konservator Evert Cramer fan it museum hat it al foar de eagen hân.