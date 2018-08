It giet sylskoallen wer foar de wyn

It giet goed mei de Fryske sylskoallen. Sa hat sylskoalle Pean yn Nes sa'n 10 persint mear oanmeldings as yn 2017. Dat komt om't de ekonomy wer oanlûkt. Yn eardere jierren moast in reservearring meardere kearen ferkocht wude, bygelyks om't in fêste klant ynienen sûnder wurk siet en it kamp ôfsizze moast. Dat is no hielendal oars: de sylskoalle wurdt alle dagen belle troch minsken dy't noch in plakje sykje, mar alles sit al hielendal fol.