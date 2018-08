FIDEO: Grutte wurdearring foar 'reus' Van der Weijden

It Aldehoustertsjerkhôf waard moandeitejûn oerspield mei minsken. Genietsje noch ien kear fan it momint dat Maarten van der Weijden fan it boatsje yn de Prinsetún nei it Aldehoustertsjerkhôf tabrocht waard. Hjir waard er oerspield mei positive reaksjes en wurdearring foar syn swimaksje.