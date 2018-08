Wytkweker Doede de Jong hoecht 5 ton net werom te beteljen

De Jong is yn 2015 alris feroardiele ta twa moanne selstraf foar it ferbouwen fan kannabis. Hy wie doe yn heger berop gien, om't er it der net mei iens is datst yn Nederlân wol kannabis ferkeapje meist, mar net ferbouwe. De rjochter sei doe dat De Jong wol skuldich is oan it kweken, mar gjin straf krijt, om't er der net ryk fan wurden is, op biologyske en skjinne wize kweekte én foar in legale coffeeshop wurke.