Van der Weijden tocht yn Hylpen al dat er it mooglik net rêde soe

Fansels hat er spierpine, en wol it rinnen noch net hielendal sa't it gewoanwei giet. "Het lichaam heeft flinke klappen gehad, het is helemaal uitgeput, maar het lichaam is ook wel weer dusdanig sterk dat het ook wel weer gaat." Maarten van der Weijde is de 'Held van het Noorden', nei syn meunstertocht by de alvestêden del. Mei syn opmerklike aksje hat hy mear as 2,5 miljoen euro ynsammele foar kankerûndersyk. Tiisdeitemoarn waard er nei in goeie nacht sliep wekker yn Ljouwert, en kin er weromsjen op in útsûnderlike prestaasje. Mear as 1,4 miljoen minsken seagen de huldiging moandei live op tillefyzje.

Ynspiraasje

Wilens de swimtocht krige Van der Weijden hieltyd mear stipe. Rijendik stiene se yn de lytste doarpkes, en ek midden op 'e romte wie it 'Maarten, Maarten, Maarten' gesang te hearren. "Je krijgt wel wat mee, en dan gister een vol plein. Het maakt me enorm blij. Het ging er niet om dat ik drie dagen zou zwemmen, het ging om iets gemeenschappelijks. Het ging erom dat 40.000 Nederlanders per jaar aan kanker sterven, en dat dit niet eerlijk is. Maar dat we er met z'n allen iets aan kunnen doen." Dochs sjocht er syn tocht ek as in inspiraasje. "Het gaat misschien ook wel om het leven, dat je doelen hebt en fantasieën. En dat je daar heel hard voor kan werken, en dat het soms wel lukt en soms ook niet."