Ljouwerter slachterij Vion giet op 10 septimber wer iepen

2500 kij

De 50 meiwurkers fan Vion Ljouwert komme safolle mooglik werom yn septimber. By it bedriuw sille alle wiken 2500 kij slachte wurde. It is it grutste slachtbedriuw foar de noardlike provinsjes. Vion hat ek yn Tilburg nog in runderslachterij. Yn Boxtel, Groenlo en Apeldoorn hat Vion in bargeslachterij. It is yn Nederlân en Dútslân de grutste fleisprodusint en it is de nûmer trije yn Europa.