Moat wytkweker Doede de Jong fan Appelskea 5 ton werom betelje as net?

Neffens it iepenbier ministearje hat De Jong dit bedrach yn 2009 fertsjinne. Syn advokaat Tjalling van der Goot bestriidt dat. Neffens him is in grut diel fan de rispinge fan de wiet troch spyn (in ynfeksje fan miten op planten) ferlern gien.

Boppedat giet justysje út fan meardere rispingen yn it jier. Dat kin neffens Van der Goot net, om't De Jong biologysk wurket en allinnich de sinne brûkt as ljochtboarne. Dêrom is mar ien rispinge yn it jier mooglik.