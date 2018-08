Swimaksje Maarten van der Weijden bringt 2.511.302 euro op foar it KWF

De hiele dei wie it hiele lân yn de ban fan de swimalvestêdetocht fan Maarten van der Weijden. Hy moast hy it opjaan nei 163 kilometer yn 55 oeren. De bewûndering wie der net minder om. Premier Rutte fûn de beneaming 'held' te lyts foar Van der Weijden: "Held is een te klein woord een Reus is hij."