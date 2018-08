CDA wol mear dúdlikheid oer fergunnings Iselmarfiskerij

Steateleden fan it CDA wolle dat de provinsje Fryslân mear dúdlikheid jout oer fergunnings foar de Iselmarfiskerij. Fiskers op de Iselmar moatte alle jierren in nije fergunning oanfreegje. Dit jier giet it fergunningsproses oars as oare jierren. Sa soe de provinsje Fryslân tsientallen fergunningsoanfragen trochstjoerd hawwe nei de provinsje Flevolân, om't de fiskers ek op it Markermar fiskje soenen.