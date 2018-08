Tredde part fan brokkolyrisping ferlern troch 'hittestress'

Troch de hege temperaturen en de drûchte fan dizze simmer is 30 oant 35 prosint fan de brokkoly op it lân net te rispjen. Boppedat is de rest ek fan folle mindere kwaliteit en groeie der in soad blêden troch de koal. Dy moatte der mei de hân úthelle wurde, wat in soad ekstra kosten opsmyt. Ek al waard der in soad bereind, dochs ha de planten bot lêst fan wat 'hittestress' neamd wurdt.