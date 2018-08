Skûtsje Drie Gebroeders wint mei oermacht yn Heech

Waaksdom

Skipper Ulbe Zwaga kaam yn de einfaze fan de wedstriid sterk werom mei it Jouster skûtsje Waaksdom. Fan it njoggende plak klom er op en finishte úteinlik as fjirde. Fiifde waard Tony Brundel mei de Lytse Lies fan De Gaastmar.

Protesten

De útslach is noch net hielendal definityf, want der binne noch in oantal protesten dy't útfochten wurde moatte. Hjir binne de Waaksdom fan Ulbe Zwaga, de Emanuel fan Merijn Olsthoorn en de Striidber fan Siebo Zijsling by belutsen.

Averij

It skûtsje It Swarte Wief fan skipper Jaap Hofstee moast healweis it wedstriidfjild ferlitte troch averij.