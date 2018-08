LIVE: Folgje it IFKS skûtsjesilen yn Heech

It skûtsje Grutte Pier fan skipper Lucas Bouma fan Jorwert hat sneontemiddei de earste wedstriid fan de IFKS wûn. Op de Iselmar by Hylpen bleaune Bouma en bemanning de nûmer twa, it skûtsje Striidber fan Drylts, foar.

It tredde plak by de earste wedstriid fan de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen gie yn earste ynstânsje nei skipper Fonger Talsma fan De Jonge Jan út Warten. De Jonge Jan ferlear lykwols in protest en sakket mei 17 punten werom yn it klassemint. De Wylde Wytse fan Sikke Heerschop pakte dêrmei it tredde plak by Hylpen.