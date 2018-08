SC Hearrenfean seit 'sorry' foar fuortheljen spandoek

It bestjoer fan fuotbalklup SC Hearrenfean hat syn ekskús oanbean foar it fuortheljen fan in spandoek yn it Abe Lenstrastadion. Dat barde snein.

Op it spandoek dat neibesteanden ûnder de wedstriid tsjin Vitesse ophong hiene, stie "rust zacht pake, vak 27 paal 8." It wie in earbetoan oan in ferstoarne man, dy't 50 jier lang supporter fan de fuotbalklup wie. Stewards hellen it spandoek oant twa kear ta fuort om't de regels it net tastean soene.