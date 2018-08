Drankrider sûnder rydbewiis oanhâlden yn Ljouwert

De plysje yn Ljouwert hat snein in 44-jierrige drankrider út Burgum oanhâlden. De man waard op de Spanjaardsleane oan de kant set, nei't in ferkearsregeler sjoen hie dat de man frjemd ried.

Doe't de plysje de man oanspruts sei hy dat in oar riden hie. Tsjûgen sprutsen dat tsjin, wêrnei't de Burgumer oanhâlden waard. Neffens de plysje rûkte de fertochte nei alkohol. Hy wegere lykwols mei te wurkjen oan in blaas- en bloedproef. Boppedat wie syn rydbewiis ûnjildich ferklearre. Der is proses-ferbaal tsjin him opmakke.