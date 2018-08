LIVEBLOG: Maarten van der Weijden is siik en kin net fierder

Maarten van der Weijden hat mei it swimmen fan de alvestêdetocht al mear as 800.000 euro ophelle. In wurdfierder fan it team rûn Van der Weijden tinkt dat dit bedrach noch heger wurdt. Van der Weijden is no op wei nei Dokkum. Hy woe yn elts gefal alle alve stêden helje. It is noch net wis as hy Ljouwert jûn helje sil.