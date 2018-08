Minsken fan it dak rêden nei brân yn Ljouwert

Twa húzen oan wjerskanten binne ûntromme en der is sjoen oft der ek fentileard wurde moast foardat de bewenners der wer yn koene. Nei alle gedachten wennen dêr mei inoar twa persoanen. Ien buorman is ek nei it sikehûs brocht omdat hy ek reek binnen krigen hie.

De brân is mei de heechwurker en twa tankautospuiten hiel flot ûnder kontrôle brocht. Salvage is ynskeakele om de bewenners fan it troch brân troffen hûs te helpen mei de skea.