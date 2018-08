Maarten van der Weijden swimt wer nei swiere nacht

"Deze tweede nacht verliep een stuk soepeler dan zijn eerste", seit in wurdfierster fan de swimmer. "Er stonden ontzettend veel mensen langs het water. En er was geen brug waarop hij niet werd toegejuicht. Maarten heeft drie keer kort geslapen. Twee keer een kwartier en een keer vijf minuten. Veel langer rusten wil hij niet, want dan komt hij in een slaapmodus terecht en wordt het moeilijk weer op gang te komen."

Dokkum

Neffens it oarspronklike skema soe Van der Weijden moandei om 7:30 oere hinne yn Dokkum oankomme. Dat wurdt in pear oeren letter troch de fertraging dy't hy oprûn hat yn it earste part fan de swimtocht.