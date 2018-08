Reuzen lûke op snein 175.000 besikers, totaal mear as 400.000

It totale besikersoantal is dêrmei boppe de 400.000 útkaam, seit Crone. De earste dei wiene der 95.000 minsken foar de Reuzen nei de stêd takaam. Sneon wiene it der tusken de 150.000 en de 160.000 minsken.

It ôfskied op snein wie it drokste. Neffens de gemeente Ljouwert hawwe der 175.000 besikers west. Ofsjoen fan de fertragingen op it spoar is de snein sûnder problemen ferrûn, neffens Crone.