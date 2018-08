Enno Kingma-en-dy winne keatserij yn Kimswert

Keatsers Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hawwe sneintejûn it haadklassekeatsen yn Kimswert wûn. Yn in spannende finale wiene Kingma-en-dy better as Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra: 5-5 en 6-4.