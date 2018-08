Steuring: Skiermûntseach al in dei sûnder ynternet, telefoan en telefyzje

It probleem is neffens Kabelnoord in glêsfezelbreuk yn 'e oanfier nei it eilân. De ferbining troch de Waadsee is fan KPN. De behearder is dwaande mei herstelwurksumheden.

Neffens eilânbewenners soe de kabel dy't de oanfier nei Skier fersoarget, rekke wêze troch in baggerskip.