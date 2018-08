Junior Freark Kramer oer de 20 meter

Fierljepper Freark Kramer hat ek de twadde wedstriid van de nasjonale kompetysje wûn. Woansdeitejûn ljepte er it fierst mei 19.94 (in pr) yn Linschoten, sneontejûn wie er de bêste by de junioaren op syn thúsbarte fan It Heidenskip. Kramer sprong foar de earste kear yn in offisjele wedstriid oer de 20 meter: 20.04.