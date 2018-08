LIVEBLOG: De finaledei fan De Reuzen

De NS freget minsken net nei it stasjon yn Ljouwert te kommen. Dit fanwegen in steuring op it spoar tusken Meppel en Zwolle. Dêr is in boppelieding skansearre. Der wurdt op it stuit ûndersocht hoe grut de skea is en hokker gefolgen dat hat foar de hersteltiid.

De ferfierder freget dêrom minsken dy't de tiid hawwe, letter te reizgjen. Der binne op it stuit mar inkelde bussen beskikber, mar dat is lang net genôch om elkenien te ferfieren. Op it stuit is it net mooglik te reizgjen tusken Fryslân en bestimmingen fierder as Meppel.