Pizza en triennen foar Maarten by syn trochkomst yn Boalsert

Maarten van der Weijden hat ûnderweis nei Boalsert oan de pizza west. Om in oere as tolve hinne sneintemiddei stimpele er ôf yn de sânde stêd op de rûte. Krekt dêrfoar krige er by in brêge in pizza funghi oanrikt, dy't er earder besteld hie. Dy waard him brocht neidat syn begeliedingsteam fia social media dêr om frege hiene. "Maarten heeft honger en als Maarten honger heeft dan heeft hij grote honger." Syn frou wie yn triennen fanwege it entûsjaste publyk dat manmachtich oan de kant stie.