IFKS-silerij yn A-klasse by Starum giet oer fanwege hurde wyn

Primeur

It wie foar it earst yn de skiednis fan de IFKS dat op snein syld is. De skippers ha besletten om fan de eardere rêstdei in wedstriiddei te meitsjen om't der dan mear mooglikheden binne om ôfseine wedstriden om yn te heljen. Oars hienen de skippers al nei ien wedstriiddei in rêstdei. Woansdei is no de rêstdei en dus de ynheldei.