Liesette Bruinsma wint foar fjirde kear goud op EK yn Dublin

Liesette Bruinsma út Wommels hat sneon wer goud wûn op it EK para-swimmen yn Dublin. Yn in nij wrâldrekôr op de 100 meter frij wie se de rapste mei in tiid fan 1.05.14. It âlde wrâldrekôr, dat ek op har namme stie, wie fan twa jier lyn: 1.05.81.