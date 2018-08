Grachtzwemmen by Admiraliteitsdagen is alternatyf foar meiswimmers yn Dokkum

Nei alle gedachten komt er moandeitemoarn om healwei achten hinne yn Dokkum oan. It programma by de trochkomst fan Maarten van der Weijden giet wol troch, mar begjint in oere earder, om 6.30 oere. Der binne tal fan sprekkers en der is muzyk.

It Grachtzwemmen wurdt alle jierren dien, der binne twa ôfstannen: 500 meter troch it Grootdiep en 1.852 meter troch it noardlik part fan de bolwurken.