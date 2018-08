Maarten van der Weijden op koers, bliid mei alle stipe

De swimmer wol sneontejûn om 23.00 oere yn Starum oankomme. Dêrnei sil er de hiele nacht trochswimme. As it tsjuster wurdt, krijt Van der Weijden in lampe om, sadat de begelieders him net út it each ferlieze.

De twa nachten binne it swierst. ''Hij krijgt dan hallucinaties. Daarom vaart er dan vlak voor hem een boot met een verlichte klok om hem te helpen in het hier en nu blijven." As de swimmer echt wat sliep nedich hat, kin hy dat dwaan op in spesjaal wetterbêd.