Winst foar Harkemase Boys tsjin ASV De Dijk

Nei in healoere kaam Harkemase Boys op foarsprong. Robert Stelpstra wie ferantwurdlik foar de 1-0. Nei it skoft koe De Dijk de lykmakker op it boerd sette. Kubilay Koylu makke de 1-1. Yn de slotfaze pakten de Harkiten dochs noch de winst, doe't Jesse Renken in strafskop binnen skeat: 2-1.