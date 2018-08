Meiswimmers Van der Weijden yn Sleat dochs fan start

Ien fan de dielnimmers fertelde earder dizze wike al har ferhaal oan Omrop Fryslân. Trea Leegstra krige yn 2013 de diagnoaze boarstkanker. Doe't se hearde fan it inisjatyf fan Maarten van der Weijden, wist se it fuortendaliks: ik doch mei. "De striid tsjin kanker is noch lang net foarby", fertelt Leegstra. Har man en bern dogge ek mei. "It is in perioade dy't we mei inoar ôfslute", seit se. "Ek is dizze alvestêdetocht der mar ien kear. Dêr moatte je by wêze", seit se.