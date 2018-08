LIVE: Folgje de earste wedstriid fan de IFKS

Kânshawwers op de oerwinning binne fansels de winner fan ferline jier, de Emanuel fan skipper Merijn Olsthoorn. De bemanning bestiet út studinten út Amsterdam en dêr ha wol wat wikselingen west, dus mooglik hat dat ynfloed. Ek It Swarte Wief fan skipper Jaap Hofstee einige wol faker as twadde, mar wol no wolris kampioen wurde.

Ek moat rekken hâlde wurde mei outsiders lykas De Zes Gebroeders út Makkum, Tony Brundel mei de Lytse Lies is in rûtinier mar de 24-jierrige Fonger Talsma dy't it helmhout fan syn heit Jelle oernommen hat, is ambisjeus. Earder al promovearre er fan de C nei de B-klasse en fan de B nei de grutte A-klasse dêr't er sneon dus syn debút makket.

De grutte A-klasse begjint 14.30 oere. Dêrfoar sile de skûtsjes yn de lytse A, B en C-klasse.