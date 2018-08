Drokte op kamping fan autodealer: "Kampers steane tusken myn nije auto's"

De Nederlânske kampinggasten komme út it hiele lân. Guon binne spesjaal foar De Reuzen nei Ljouwert kaam, om't se fan poppeteäter hâlde. Ien groepke komt út Tilburch en woe de Reuzen net misse. "Bij ons in Goirle hebben we in oktober ook een Reuzenoptocht. Het leek ons leuk om hier alvast wat sfeer te proeven. Al hopen we dat het daar niet zo druk wordt als hier in Leeuwarden." Net elkenien wit fan it bestean fan Kulturele Haadstêd. "We wisten niet dat Leeuwarden dit weekend in het teken stond van De Reuzen, maar we gaan zeker even kijken."