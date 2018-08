Omrop TIP Buro de Vries live yn Eanjum

Noardeast-Fryslân stiet bekend as krimpregio, mar Eanjum hâldt him dêryn op bysûndere wize steande. In nije ympuls kaam fan rekreaasjepark Esonstad by De Skâns (Eastmahorn). En mei stipe fan de NAM, dy't in boarlokaasje by it doarp hat, is Eanjum koartlyn bot opkreaze. In grut part fan it fertutearze, rommelige sintrum is sloopt om plak te meitsjen foar MFA De Dobbe. Yn it kompleks binne ek kantoaren fan de NAM ûnderbrocht. Dochs is net elk like wiis mei dizze gearwurking, want as der dalik skea is troch de gasboarringen, ha je dan noch wol de hannen frij om kritysk nei de NAM sjen?