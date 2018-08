LIVEBLOG: Reuzen fiere wykein yn Ljouwert

De Dûker, it Famke en de hûn Xolo kuierje sneon 18 augustus wer troch de Fryske haadstêd. Wolst alles witte en sjen oer De Reuzen, folgje it hjir yn ús liveblog. We krije ek in soad fragen oer de útstjoerings op telefyzje. Dy is der hjoed net, en moarn ek net. Dat hat te krije mei regels fan de organisaasje. Wol kinst hjir in lange kompilaasje sjen fan de útstjoering fan juster.