Wethâlder Maarten Offringa: "Beroerd om oan de kant te stean"

"Ik bin der beroerd fan," sei wethâlder Maarten Offringa fan Súdwest-Fryslân sneontemoarn. "It is o sa spitich, net allinne om't ik der hurd foar traind ha, mar ek foar alle oare dielnimmers." Mei elkoar soenen sa'n 1.500 minsken meiswimme. Dy helje jild op foar it goede doel, de KWF Kankerbestrijding. "Dat jild komt der wol, mar dat we no oan de kant steane jout my in beroerd gefoel, wolst wat dwaan, derby wêze." Troch alle trainingen is er wol wat kilo's lichter en de skouders binne wat breder wurden.