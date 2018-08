Emmanuel Mbende: "Dit lit de mentaliteit fan ús team sjen"

"Ik zei: we moeten knokken tot het eind. En daar zijn we voor beloond." Dat wie de konkúzje fan trainer René Hake, dy't krekt as Van Kippersluis net tocht hie dat syn ploech noch in punt út it fjoer slepe soe. "Het verschil tussen beide ploegen was duidelijk zichtbaar. NEC was de bovenliggende partij en leek de wedstrijd uit te spelen, maar ze kwamen bedrogen uit."

It nivo fan it eigen spul moat wol omheech, fynt Hake. "Aan de bal waren we ver ondermaats, dan kom je moeilijk tot kansen."