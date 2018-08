Mbende besoarget Cambuur yn blessueretiid punt by NEC

De Ljouwerters wienen de earsten dy't echt ticht by in doelpunt wienen. De nije linksback fan Cambuur, David Sambissa, krige de bal wat gelokkich mei en helle doe út. Syn skot einige op de peal. Fierder wie NEC wol de gefaarlikste ploech, mar it fizier by de thúsploech stie noch net op skerp.

In minút foar it skoft besocht Tom Overtoom it in kear mei in skot fan bûten it strafskopgebiet. Cambuur-doelman Xavier Mous hie de bal net goed klem. Anass Achahbar wie it skerpst by de rebound en sette NEC op 1-0.