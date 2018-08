PODCAST: It Skûtsje Kafee sjocht foarút op it IFKS-kampioenskip

It restaurant De Hinde yn Hylpen wie freedtejûn omtsjoend ta it Skûtsje Kafee. Yn it Skûtsje Kafee waard foarútsjoen op it IFKS-kampioenskip, dat sneon yn Hylpen fan start giet. Under oare foarsitter Sicko Heldoorn wie te gast, mar oare bekende gesichten en nijkommers. De muzyk wie fan Johannes Rypma en Hille.