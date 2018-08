De meunsterswimtocht fan Maarten van der Weijden by alle alve stêden del is by Omrop Fryslân te folgjen fia in 360 graden livestream. Op de stream is Maarten de folsleine swimtocht te folgjen. De 360 graden-livestream giet fan start op 18 augustus om 04.30 oere, en bliuwt hjir online oant de finish op 20 augustus.