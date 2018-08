'Kongolo ferfangt Thorsby by wedstriid SC Hearrenfean-Vitesse'

SC Hearrenfean-trainer Jan Olde Riekerink sil net in soad wizigingen oanbringe yn syn basisalvetal foar de thúswedstriid tsjin Vitesse. Allinnich middenfjilder Morten Thorsby is der nei syn reade kaart tsjin PEC Zwolle net by. Thorsby is foar ien wedstriid skorst. Syn ferfanger is nei alle gedachten Rodney Kongolo, al woe Olde Riekering dêr freed net al tefolle oer sizze.