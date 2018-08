Meiswimmen mei alvestêdetocht Maarten van der Weijden giet net troch

Van der Weijden baalt ferskriklik dat de minsken net meiswimme kinne. "Ik kan niet onder woorden brengen hoe zeer ik hier van baal. Het doel is immers niet om drie dagen te zwemmen, het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Daarvoor hebben al die deelnemers maanden getraind. De teleurstelling is groot, voor al die zwemmers die donateurs hebben geworven en voor alle vrijwilligers, die zich maandenlang met hart en ziel hebben ingezet."

Sels rint er ek risiko, mar hy hat wol in búkgryp oer foar it goeie doel, seit er. "Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen. Voor deelnemers ligt dat anders. De vergunning voor de City Swims is afgegeven onder voorwaarde dat het zwemwater voldoet aan de normen. Dat is helaas niet het geval."