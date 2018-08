Grou wint SKS-kampioenskip nei tige spannende slotwedstriid

De ûntlading by skipper Douwe Visser wie grut nei ôfrin: "Dit wie de hiele dei rekkenjen. Moaier kin it net foar ús. It siet de hiele tiid net mei. Ik sei: wy ha twa kânsen. De earste wie om d'Heale Moanne te pakken, mar dat slagge net. Dus moasten we soargje om It Hearrenfean efter ús te litten en dat Drachten der presys tusken koe. Dit is noch nea prestearre." Drachten spile dêrmei in beslissende rol by it bepalen fan de kampioensstriid yn de SKS fan dit jier.

It is it fiifde SKS-kampioenskip foar Douwe Visser as skipper fan Grou. Hy wûn ek al yn 2005, 2009, 2014 en ferline jier.