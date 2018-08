Untromme âldereinkompleks Drachten wer frijjûn

De bewenners waarden opfongen yn it neistlizzende wensoarchsintrum Rispinge. Omdat se noch mobyl binne, is de ûntromming neffens Ingrid Weert fan de brânwacht sûnder grutte problemen ferrûn. Neffens Weert keas net elkenien derfoar om nei de opfanglokaasje te gean. Der wiene ek bewenners dy't in plakje yn it sintsje sochten of om in boadskip giene.

Hoe't it gaslek ûntstean koe, is noch net bekend.