Sa'n 75.000 besikers komme op earste optreden De Reuzen ôf

It spektakel begûn freedtemoarn om tsien oere en doe wie it fuort al hiel drok. In soad minsken woene meimeitsje hoe't de dûker, it famke en it hûntsje wekker waarden. De trije reuzen makken dêrnei in pear oeren in kuier troch de stêd. Nei in powernap fan trije oeren wurde se aanst om fjouwer oere wer wekker en geane se wer op stap.