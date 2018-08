Foarútsjen op it nije seizoen fan SC Cambuur

Cambuur hat nochal wat nije spilers. In soad bûtenlânske spilers ek. Boppedat binne der nochal wat spilers fuortgong. Is Cambuur der better op wurden of net?

Ik moat earlik sizze: doe't ik Cambuur de earste wedstriden oefenjen seach tocht ik: wat moat dit wurde? Der siet amper lijn yn en tsjin De Graafschap waarden de Ljouwerters fan it fjild ôffage en tsjin Jong Vitesse wie it allegearre ek noch net om oer nei hûs te skriuwen. Mar wêr't in konsekwinte gedachte oer it spul en ienriedigens ta liede kin, die yn de wiken dêrnei bliken. Almere City, Sparta Rotterdam, Jong Ajax: Cambuur wist alle trije wedstriden te winnen en wat belangriker is: mei hieltyd better spul. De seleksje wie op tiid reedlik folslein, dus ja, Cambuur koe der wolris better op wurden wêze.

De transferperioade duorret oant en mei 31 augustus. Stiet der noch wat te barren by Cambuur?

It is bekend dat Cambuur dit seizoen minder jild te besteegjen hat. Der is in ôfbou yn de fergoeding dy't sy krigen nei de degradaasje en mei de komst fan Sparta, FC Twente en Roda JC yn de Keuken Kampioen Divisie (pff, dat krij ik amper de strôt út) sakket Cambur ek noch wat yn de ranking. Minder jild betsjut minder jild om út te jaan. René Hake woe de technyske en medyske stêf útwreidzje bygelyks, mar dat slagget no net. Spitich. Nije spilers sille der foar 31 augustus allinnich noch komme as der oaren fuortgean. Dat is op it momint net konkreet, dus sil Cambuur him mei dizze spilersgroep rêde moatte.

Wêr moatte wy foaral op lette dit seizoen? Wat wurde de spilers om fan te smullen of wa wurdt de ferrassing?

Ik sjoch mei hieltyd mear wille nei de Frânske linksback David Sambissa. Hy foldocht my hieltyd better. Dat jildt ek foar Robin Maulun op it middenfjild. Kevin Schindler kin in rêstpunt wurde, mar hy is net de rapste. Sjen hoe't dat útpakt yn de kompetysje. Absolute oanwinst is de Let Andrejs Ciganiks. Dynamyk, kriich en trochsettingsfermogen: hy hat it allegearre. Hy wurdt in belangrike skeakel. En ik bin hiel benijd na de twa spitsen Nigel Robertha, absolút talint, en Karim Rossi. We hawwe se beide ferline jier wat te min sjoen en spitigernôch binne se no beide ek blessearre, mar it soe wol ris wat wurde kinne mei dy twa foarop.