Omrop TIP: it Skûtsje Kafee oer de IFKS

De jûns foar it Iepen Frysk Kampioenskip Skûtsjesilen (IFKS) sjogge we yn it Skûtsje Kafee foarút en werom mei skippers, bemanningsleden, bestjoersleden en kampioenen. It Skûtsje Kafee is freed 17 augustus fan 19.00 oant 20.00 oere te hearren by Omrop Fryslân op de radio.