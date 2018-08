Rêdingsbrigaden begeliede swimmer Maarten van der Weijden lâns Alvestêden

Freed wurdt mei in spesjale sonar-drone op risikoplakken sjoen hoe't it der ûnder wetter útsjocht. Mochten se obstakels tsjinkomme, lykas fytsen en winkelkarkes dy't yn it wetter smiten binne, dan wurde dy fuorthelle of de swimmers wurde derfoar warskôge.

De rêdingsbrigaden rjochtsje op seis plakken lâns de rûte posten yn.