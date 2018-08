Bewenners âldereinkompleks Drachten evakuearre om gaslek

Fanwegen in gaslek yn in âldereinkompleks oan de Burefen yn Drachten binne 156 bewenners freedtemoarn evakuearre. Se binne oerbrocht nei in oare lokaasje, it wensoarchsintrum Rispinge. De bewenners moatte dêr bliuwe oant netbehearder Liander it gaslek reparearre hat.